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общество

В Новосибирске оштрафован владелец передвижного зоопарка «Экзоферма»

Фото: Сиб.фм

Владелец передвижного зоопарка «Экзоферма» подвергся административному наказанию за отсутствие лицензии на ведение деятельности.

Как сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, на зоопарк поступило множество жалоб от зоозащитников, что и послужило поводом для внеплановых проверок.

Сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры провели проверки в августе и сентябре текущего года. В ходе инспекций выяснилось, что индивидуальный предприниматель Е.А. Литвинчук не имеет необходимой лицензии, предусмотренной Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». Также были выявлены нарушения ветеринарного законодательства: 24 из 34 животных не были идентифицированы, а два не имели ветеринарных паспортов.

В результате проверки были возбуждены несколько дел об административных правонарушениях, по итогам которых владельца зоопарка оштрафовали. Зоопарк «Экзоферма» выставлял на обозрение таких животных, как еноты, лисы, приматы, павлины, черепахи и кролики.

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Дамир Трубников

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