В Новосибирске произошёл пожар в частном доме на улице Военной

Сегодня утром в Новосибирске на улице Военной сгорел частный дом.

По информации местных жителей, в этом микрорайоне случаи возгораний частных домов стали довольно частыми.

Как сообщили в МЧС, площадь сгоревшего строения составила 70 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако пожарным потребовался ещё час для разборки и проливки оставшихся конструкций. В операции участвовали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Местные жители отметили, что это не первый случай возгорания в частном секторе Октябрьского района, где активно ведётся строительство многоэтажных домов. Напомним, что 14 сентября на улице Кирпичная горка сгорел двухэтажный коттедж рядом с «Сибирским моллом».

Напомним, в Новосибирске 17-летний гонщик с пробитым колесом пытался скрыться от полиции.