В Новосибирске прошел пикет в защиту памятников культурного наследия

13 октября в Новосибирске состоялся пикет, посвященный сохранению объектов историко-культурного наследия. Участие в мероприятии приняли десятки активистов.

Место проведения акции выбрали у проходной завода Сибсельмаш, что стало необычным для подобных мероприятий, которые обычно проходят в центре города, пишет BFM-Новосибирск.

Мэрия не согласовала центральные площадки, разрешив акцию лишь в промзоне на улице Станционной.

По словам председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Шаминой, в городе наблюдается угроза уничтожения историко-культурного наследия. Она отметила, что памятники разрушаются различными способами: многие из них не реставрируются, некоторые пытаются снести, а защитный статус отказывают. Шамина подчеркнула, что проблемы с наследием остаются нерешенными, и многие из них усугубились. Она также указала на манипуляции властей, которые препятствуют проведению акций в центре города, пытаясь снизить их массовость и резонанс.

В резолюции пикета были перечислены памятники, требующие срительных мер по сохранению. В список вошли как известные объекты, такие как Дом офицеров, так и менее известные, например, дом Н.А. Туркина. Также были изложены требования к властям, включая необходимость сохранения мест воинской славы и трудовой доблести, проведение консервационных работ на зданиях Алтайской железной дороги и признание Академгородка произведением ландшафтной архитектуры.

Пикет прошел с согласованием властей, на месте присутствовали сотрудники полиции, фиксировавшие плакаты участников.

Напомним, на месте снесенного Park Cafe в Новосибирске появился зеленый газон.