В Новосибирской области наблюдается резкое снижение корпоративных споров

В Новосибирской области в прошлом году количество корпоративных споров между местными компаниями сократилось на 36%.

Согласно исследованию «Контур.фокус», проведенному по заказу РБК Новосибирск, с января по апрель этого года было зарегистрировано 101 корпоративный спор, тогда как в аналогичный период прошлого года их насчитывалось 267. Это свидетельствует о значительном снижении по сравнению с 2022 годом, когда общее количество споров достигало 420.

Несмотря на общее уменьшение числа споров, их характер остается острым и скандальным. Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева отметила, что участники бизнеса все чаще стремятся заранее урегулировать свои корпоративные отношения и избегают равных долей в бизнесе.

По ее мнению, снижение числа споров может быть связано с тем, что некоторые из них имеют наследственный характер и параллельно рассматриваются в судах общей юрисдикции, что не учитывается в статистике арбитражных судов. Гребнева также указала на то, что стороны предъявляют друг к другу необычные требования, которые не всегда можно отнести к корпоративным спорам, включая иски о взыскании долгов и признании сделок недействительными.

Юрист корпоративной практики АБ Sollars Дарья Бауэр связывает снижение числа корпоративных споров с внедрением новых корпоративных инструментов, таких как опционы и корпоративные договоры, которые служат превентивными мерами. Она подчеркнула, что использование этих инструментов помогает бизнесу избежать финансовых и репутационных потерь, а конфликты все чаще разрешаются в ходе переговоров, а не в судебных залах.