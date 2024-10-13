В Новосибирской области ожидается резкое похолодание после выходных

14 октября в Новосибирской области температура воздуха существенно понизится, что станет заметным сигналом приближающейся зимы. По информации новосибирского гидрометцентра, регион столкнется с сильным похолоданием.
Синоптики прогнозируют, что в ночь на понедельник температура в области опустится до -3...-8 градусов, а в отдельных районах возможны значения до -13 градусов.
«В самом Новосибирске ожидается температура в диапазоне -5...-7 градусов», — отметили специалисты гидрометцентра.
Однако в течение дня в понедельник температура вновь поднимется и составит +1...+6 градусов.