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общество

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание после выходных

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

14 октября в Новосибирской области температура воздуха существенно понизится, что станет заметным сигналом приближающейся зимы. По информации новосибирского гидрометцентра, регион столкнется с сильным похолоданием.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на понедельник температура в области опустится до -3...-8 градусов, а в отдельных районах возможны значения до -13 градусов.

«В самом Новосибирске ожидается температура в диапазоне -5...-7 градусов», — отметили специалисты гидрометцентра.

Однако в течение дня в понедельник температура вновь поднимется и составит +1...+6 градусов.

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Дамир Трубников

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