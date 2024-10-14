82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
14 октября, 22:56
пробки
1/10
погода
+0.4°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
82.99% -1.1
сегодня
14 октября, 22:56
пробки
1/10
погода
+0.4°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
сегодня 20:20
общество

Бастрыкин взял на контроль действия детей мигрантов в Новосибирске

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о противоправных действиях группы подростков в Новосибирске. Об этом сообщают в пресс-центре ведомства.

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что несколько детей мигрантов регулярно нарушают общественный порядок, включая использование пиротехнических устройств вблизи жилых домов.

Местные жители пожаловались на шум, однако подростки игнорируют их замечания, а полиция, по словам сибиряков, не предпринимает никаких мер. Следственными органами Новосибирской области инициирована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по НСО Евгению Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в