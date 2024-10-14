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общество

Экстрасенс из Новосибирска пришел на теле-шоу «Реванш»

Фото: пресс-служба ТНТ

В эфире телеканала ТНТ состоялся очередной выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш», где известные эзотерики страны проходят необычные испытания.

Победитель 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» из Новосибирска Тимофей Руденко вновь продемонстрировал свои способности, вызвав вопросы у жюри своим участием.

«Мне нужен новый вызов! Я считаю, что «Реванш» — самый сложный формат среди всех проектов», — отметил Руденко.

В конкурсе он соревновался с шаманкой Тамарой Халы и молодым магом Никитой Турчиным.

Первое испытание, в котором участники искали девушку с ограниченной подвижностью, Тимофей успешно завершил, получив высшую оценку — 40 баллов. Жюри отметило его уверенность и профессионализм. Однако во втором задании он допустил ошибку, не сумев верно определить девушку, работающую в эскорте.

В итоге в следующий этап шоу прошли Никита Турчин и Тимофей Руденко, а Тамара Халы покинула проект.

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Игорь Кириченко
Журналист

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