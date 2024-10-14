На два месяца в Новосибирске сделают пешеходной улицу Ленина

К Новому году улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной.

Сегодня, 14 октября 2024 года, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на совещании в правительстве Новосибирской области сообщил, что уже с 10 ноября город начнут украшать к Новому году.

Особое внимание уделят Первомайскому и Театральному скверам, Красному проспекту, а улицу Ленина сделают пешеходной на два месяца.

“Создание праздничного образа этих территорий мы рассматриваем в качестве инвестиций в туристическую привлекательность города и всей Новосибирской области”, — отметил мэр.

Ранее Сиб.фм писал, что улицу в центре Новосибирска сужают из-за ремонта теплотрассы на две недели