На фронт передано оборудования на 16 млн рублей

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, глава Самарской области, член Бюро Союза машиностроителей России Вячеслав Федорищев и депутат Государственной Думы от Самарской области, член Комитета по промышленности и торговле Андрей Трифонов передали военнослужащим необходимое на линии фронта.

«Союз машиностроителей России на регулярной основе в рамках акции «Всегда рядом» оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам. Сегодня бойцы 15-го казачьего добровольческого отряда «Ермак» и бригады спецназначения Центрального военного округаполучили коптеры, детекторы дронов, станции РЭБ, военно-тактические аптечки и другое», — рассказал Владимир Гутенев.

«Самарская область, как и вся страна, с вами мыслями и действиями, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к командирам воинских подразделений, — В последнее время Правительство Самарской области наращивает свою поддержку армии. Есть СоюзМаш, который объединяет крупные предприятия. Сергей Викторович Чемезов всегда особое внимание уделяет тому, чтобы все было у наших ребят. Это совместная работа. Самое главное, что есть много неравнодушных жителей, которые ежедневно помогают кто чем может. Все для фронта, все для Победы. Мы с вами, Победа будет за нами!»

В составе переданного груза общей стоимостью более 16 млн рублей: 35 квадрокоптеров, включая 20 усиленных тепловизором; 15 детекторов дронов; 8 станций РЭБ «Капюшон»; дополнительные аккумуляторы; военно-тактические аптечки.

«Кроме того, по решению главы СоюзМаш Сергея Викторовича в ближайшее время мы сформируем и направим еще один груз в приграничные регионы для помощи пострадавшим мирным жителям», — акцентировал Владимир Гутенев.

Акция «Всегда рядом» была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив «Единой России». Активное участие в акции принимают региональные отделения СоюзМаш России, в том числе и Воронежское, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева. Помощь оказывается жителям новых регионов (как находящимся в ПВР, так и направляется непосредственно на территории), а также нашим защитникам в зону СВО (амуниция, коптеры, рации, продукция двойного назначения).