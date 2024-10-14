«Не знают русский язык». Житель Новосибирска пожаловался на большое количество мигрантов в детском саду

В Новосибирске дети не посещают детский сад № 502 из-за мигрантов.

Житель Новосибирска Александр (имя изменено) пожаловался на большое количество детей-мигрантов в детском саду № 502 в Восточном МЖК. Об этом он сообщил корреспонденту Сиб.фм.

По его словам, его ребёнок посещает группу из 26 детей, где половина — приезжие, не знающие русский язык.

«Бывший директор такого не допускала. Раньше в группах было по 3-5 детей-мигрантов, однако как пришла новая, их количество увеличилось», — пожаловался мужчина.

Помимо этого, он поделился, что дети часто не посещают учреждение, так как, по его словам, мигранты не долечивают своих детей, и они заражают других.

«В группе 26 детей, но ходит человек 15. Причем мигранты ходят всегда — они не оформляют больничные, а отсиживаются дома пару дней и выходят без справки. Допускается 5 дней пропускать без справки. В результате дети ходят в сад неделя через две: только вылечишь ребёнка — а там его уже ждут "здоровые" с соплями», — добавил Александр.

Конфликты среди детей Александр отрицает.

«Конфликтов между детьми нет. Маленькие еще. Лично у нас в старшей группе хорошие дети, воспитанные. Но бывает, что дети не понимают русский язык. Очень часто и мать ребёнка его не знает. Ну и соответственно страдают все: ребёнок, который не может ничего воспитателю сказать, и сам воспитатель ничего ему не может объяснить. А это грозит тем, что иностранец начнёт отставать и выходить за рамки норм общественного поведения», — считает мужчина.

Александр отметил, что не против обучения детей мигрантов в учреждениях, однако он придерживается мнения, что их родители никаким образом не собираются интегрироваться в культурный слой России.

«Вся эта "интеграция" — выдуманная история. Их поощряют жить "на халяву", и они рады этому», — подытожил собеседник.

Напомним, на Хилокском жилмассиве дети мигрантов украли породистую собаку.