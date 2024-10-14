Новосибирский губернатор Андрей Травников остался недоволен докладом министра транспорта

Губернатор НСО остался недоволен докладом министра транспорта, связанным с темой по подготовке к зиме.

Сегодня, 14 октября 2024 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский выступил с сезонным докладом о готовности дорожных служб к зимнему содержанию дорог.

«Знаете мое требование: постоянное движение вперед с динамикой по улучшению качества работы. Поэтому, еще раз, сделайте акценты, какие дополнительные меры мы предпринимаем в преддверии нового сезона по сравнению с сезоном 2023−2024 годов», — прокомментировал губернатор региона Андрей Травникова.

В связи с чем от Анатолия Костылевского теперь ждут выступление с новым докладом.