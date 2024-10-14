Ордынский район с рабочей поездкой посетил депутат Госдумы Александр Аксененко

Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксененко побывал с рабочей поездкой в Ордынском районе своего округа.

Одним из мест, куда заглянул депутат во время поездки, стало одно из флагманских аграрных предприятий всей области, закрывающее значительную долю потребностей в свежих овощах – хозяйство «Дары Ордынска».

«Я убежден, что такие якорные хозяйства нуждаются в особой заботе и поддержке со стороны государства», – прокомментировал Аксененко, поздравляя всех причастных с Днем работника сельского хозяйства. Также он напомнил о том, что «Дары Ордынска» не только поддерживают овощами местных жителей, но и выплачивают стипендии студентам Новосибирского аграрного госуниверситета и Ордынского аграрного колледжа.

В ходе поездки Аксененко посетил отремонтированную Вагайцевскую школу и оценил обновленный вид зрительного зала Дворца культуры – там теперь стоят новые кресла, современная звуковая и световая техника.

«Подумаем, как посодействовать в установке на сцене светодиодного экрана к 30-летию Дворца», – добавил депутат.

Он также провел личный прием граждан вместе с главой Ордынского района Олегом Орлом. Жители обращались с вопросами организации ТОС, написания грантов, получения статуса «ветеран труда», помощи участниками СВО. Затронули и тему ЖКХ – ремонт общедомового имущества, низкое качество угля, предлагаемого населению.

По запросу фронтовиков через жену одного из них – Ирину Акатьеву – Аксененко передал бойцам запчасти на технику и расходники (масла, антифриз и так далее). Уже на этой неделе запчасти начнут свой путь в зону СВО.

Все вопросы депутат обещал взять на свой личный контроль.