«Покров Богородицы, адмирал Ушаков и святые апостолы» - церковные праздники третьей октябрьской недели с 14 до 20 число

Новая неделя октября-2024 начнётся со значимого торжества — Покров Пресвятой Богородицы. Однако в этой седмице есть и другие почитаемые торжественные дни.

14 октября, понедельник:

· Покров Пресвятой Богородицы (в народе — Покров день, Свадебник, Покров-Батюшка) знаменовал полноценный переход к зиме и начало сезона свадеб на Руси.

· День памяти Анания, одного из 70 апостолов и человека, крестившего апостола Павла (запрещено работать и ссориться с близкими).

15 октября, вторник:

· День праведного воина Феодора Ушакова, прославленного адмирала российского флота (в 2000 году был прославлен в лике праведных местночтимых святых Саранской епархии).

· День Благоверной княгини Анны Кашинской (её мощи почитаются как чудотворные, ей молятся перед вступлением в брак, перед постригом, о помощи в бедах и болезнях).

16 октября, среда

· Память иконы Богородицы «Трубчевская» (почитается как чудотворная, поскольку уберегла Наровчатскую Троице-Скановую обитель от эпидемии чумы).

17 октября, четверг

· День обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского (во время его архиепископского служения в Казани строились духовные училища, соборы и многие мусульмане были обращены в христианство).

· Собор Казанских святых (священники рекомендуют отказаться от работы, а также остерегаться нечистой силы и незнакомых людей).

18 октября, пятница

· День святителей Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев (считаются небесными покровителями Москвы).

19 октября, суббота

· День память апостола Фомы (один из 12-и учеников Христа, ему молятся об укреплении в вере).

20 октября, воскресенье

· День мучеников Сергия и Вакха (служили в римской армии и приняли мученическую смерть за веру в Христа).