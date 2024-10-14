Стало известно, будет ли салют на Новый год в Новосибирске

Новосибирск начал подготовку к новогодним праздникам, однако судьба традиционного праздничного салюта пока не решена.

В последние годы город неоднократно отменял фейерверки по различным причинам.

Как сообщили в мэрии в ответ на запрос информационного агентства Atas.Info, на данный момент планы по проведению салюта в новогоднюю ночь отсутствуют.

При этом, как отметил мэр Максим Кудрявцев, с середины ноября планируется перекрыть улицу Ленина для проведения праздничных мероприятий. Ограничения на движение транспорта продлятся как минимум два месяца, а окончательное решение по фейерверку ещё предстоит принять.