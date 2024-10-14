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общество

Стало известно, будет ли салют на Новый год в Новосибирске

Фото: Александр Свирщевский / Сиб.фм

Новосибирск начал подготовку к новогодним праздникам, однако судьба традиционного праздничного салюта пока не решена.

В последние годы город неоднократно отменял фейерверки по различным причинам.

Как сообщили в мэрии в ответ на запрос информационного агентства Atas.Info, на данный момент планы по проведению салюта в новогоднюю ночь отсутствуют.

При этом, как отметил мэр Максим Кудрявцев, с середины ноября планируется перекрыть улицу Ленина для проведения праздничных мероприятий. Ограничения на движение транспорта продлятся как минимум два месяца, а окончательное решение по фейерверку ещё предстоит принять.

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Игорь Кириченко
Журналист

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