Студент из Сирии рассказал, чем его удивил Томск, и спел на русском языке

Творческая команда холдинга «Сиб.фм Group Томск» продолжает проект «Зачет для иностранца».

Стартовавший в сентябре 2024 года медиапроект «Зачёт для иностранца» — познавательное шоу-интервью об иностранцах, переехавших в Россию, чтобы получить высшее образование.

Томск — студенческая столица России. В городе шесть государственных университетов и более десятка научно-исследовательских институтов.

Общее количество студентов в томских вузах превышает 60 тысяч, то есть, каждый десятый житель города — студент. Учиться в Томск приезжают парни и девушки не только из разных регионов России, но и из других стран: Индии, Китая, Пакистана и многих других.

Творческая команда проекта встретилась с десятью иностранными студентами, которые учатся и работают в Томске, устроив им дружеский зачёт на знание российской культуры. Кроме того, студенты рассказали об обычаях своей страны и о том, как проходила их адаптация в России в целом и Томске, в частности: что их удивило, что показалось самым необычным, а что, наоборот — родным и знакомым.

Первым героем проекта был Саймон Франсишку из жаркой Анголы, который перебрался в Томск, чтобы изучать it-технологии и стать программистом. Во втором выпуске мы расскажем о студенте из Сирии Ахмаде Ламаке, который учится в Томске на энергетика.

В Томске Ахмад уже два года и, несмотря на то, что очень скучает по своим родственникам и девушке, неплохо освоился на новом месте, выучил русский язык и даже понял некоторые крылатые выражения. Учиться в России парню посоветовали друзья, и здесь он с удивлением узнал, что русские и сирийцы очень похожи.

Также студент из Сирии рассказал, есть ли разница в предметах быта его страны и России, как он понимает выражение «да я на этом деле собаку съел», и что нужно сделать иностранцу в Томске, прежде чем идти гулять по улицам или покупать абрикосы.

Отметим, что когда Ахмад приехал в Россию, он не знал ни слова по-русски, а сейчас – даже песни для любимой девушки на русском поет.