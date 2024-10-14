Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков

Александр Крючков скончался в возрасте 80 лет.

Как сообщили на сайте kino-teatr.ru, актер из популярных сериалов «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков умер в возрасте 80 лет.

Биография

Известно, что в 1969 году Крючков окончил ГИТИС, после чего работал в Московском областном театре юного зрителя, в Камерном областном театре и в Королевском драматическом театре.

Александр Крючков снимался в таких сериалах как «След», «Улицы разбитых фонарей — 6», «Вольная грамота», также в фильме «Золотой туман» и других.

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