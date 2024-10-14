В Новосибирске два нетрезвых нарушителя устроили погром в магазине

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 24 попытки краж и 45 нарушений общественного порядка. В полицию были переданы восемь нарушителей.

12 октября в пятом часу утра двое пьяных посетителей бара-бильярда в Ленинском районе потеряли телефон. Решив, что он украден, запретили всем гостям бара покидать его. В заложниках оказался персонал бара и около семи посетителей. В баре нажали тревожную кнопку, но помощь сотрудников ГБР не понадобилась, так как мужчины сами нашли телефон. Как выяснилось, он закатился за диван. Прибывшие на место гвардейцы выпроводили нарушителей на улицу.

12 октября в 17:40 в туалете бара магазина, что на Вокзальной магистрали, закрылись изнутри двое посетителей – парень с девушкой. По тревожной кнопке были вызваны бойцы ГБР, которые пресекли нахождение двух разнополых лиц в одном помещении туалета.

13 октября в 16:52 тревожная кнопка сработала в магазине по ул. Российской. Посетитель магазина был пьян и мешал персоналу работать. Бойцы ГБР-80 задержали нарушителя. Как сообщила свидетельница происшествия, около часа назад этот же мужчина избил ее несовершеннолетнего сына. Бойцами гвардии задержанный был передан полиции.

В 19:27 этого же дня бойцы ГБР-75 передали в отдел полиции Железнодорожного района г. Новосибирска ещё одного нарушителя, которого задержали в магазине по ул. Челюскинцев. Вместе с другом они повредили и уничтожили товаров на сумму 8410 рублей. Нарушители ворвались на склад магазина, повредили стеллажи, разбили посуду, косметику и термометры. Оба были в нетрезвом состоянии.