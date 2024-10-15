7 лет успеха: Создатели «Веселого острова» рассказали, как они отвлекли детей от гаджетов

В самом сердце ТЦ «Малинка» есть уголок, где экраны смартфонов не конкуренты детскому воображению – это «Веселый остров». Не просто парк развлечений, а созданный с любовью проект, воплотивший мечту о семейном отдыхе без гаджетов. В эксклюзивном интервью мы беседуем с Олегом Шаргой – управляющим парком, где каждый выходной становится незабываемым приключением для маленьких и взрослых посетителей.

Как возникла идея создать "Веселый остров"?

Вдохновение для создания "Веселого острова" пришло к Андрею Петровичу Доброву (прим.: основателю компании) во время его многочисленных путешествий. Он заметил, как за границей семьи проводят время вместе, активно и с удовольствием, и понял, что в его родном Новосибирске нет подобного места.

С первых шагов мы хотели, чтобы всё было идеально — пространство вдохновляло и вызывало желание возвращаться сюда снова и снова. Нам нужны были огромные площади, высокие потолки, место под кухню и семейное кафе. И вот, после девяти месяцев поисков мы нашли идеальное место.

Как только был заключен договор, из Словении прилетела команда профессионалов: инженеры, дизайнеры, специалисты по развлекательному оборудованию. Они осмотрели помещение, обсудили все детали и начали работу. Мы тесно сотрудничали на каждом этапе, чтобы каждый уголок "Веселого острова" был безопасным, красочным и интересным.

В какие сроки удалось построить такой огромный парк?

Наши иностранные партнеры проявили невероятную трудоспособность и дисциплину, собирая "Веселый остров". Работая по 12 часов в день, с одним выходным, они возвели парк всего за 3 месяца. Это была кропотливая работа, где каждая деталь имела значение.

Красочные стены парка — это не просто трафарет и спрей. Это настоящее искусство. Художники с кистями в руках превращали стены в яркие полотна, создавая уникальную атмосферу.

Центр стал открытым, инклюзивным пространством для всех. Здесь могут веселиться дети с ограниченными возможностями и без. Для нас важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя радостным и включенным в игру. "Веселый остров" — это место, где нет барьеров для счастья и веселья.

Как "Веселый остров" преобразился и развивался после периода закрытия из-за пандемии, и как эти изменения отразились на составе его команды?

Когда "Веселый остров" впервые открыл свои двери в октябре 2017 года, он был парком площадью 2700 квадратных метров. В те времена, здесь ещё не было ни веревочного парка, ни детской зоны с интерактивными элементами и мониторами — эти аттракционы появились позже, в 2021 году, после того как парк был временно закрыт на 11 месяцев из-за эпидемии. Во время закрытия, команда парка была сокращена до минимума, осталось около 18 ключевых сотрудников, включая инструкторов и аниматоров. Несмотря на трудности, основной костяк команды остался, и в последующем парк снова начал расширяться и привлекать новых сотрудников.

Сегодня наш парк – это более 4000 квадратных метров. Появились новые места для игр: веревочный парк, интерактивный парк, большая детская малышковая зона. Мы также перестроили кухню и кондитерский цех, чтобы готовить стало удобнее, расширили зону кафе. Теперь в "Веселом острове" еще больше места для улыбок и счастья!

Назовите 5 прилагательных, которые лучше всего описывают парк.

Безопасный — каждый элемент парка тщательно проверен, чтобы родители могли быть спокойны за своих детей.

Гостеприимный — мы стремимся создать атмосферу радости и комфорта, где каждый чувствует себя как дома.

Творческий — "Веселый остров" — это площадка для воплощения детского воображения, где каждый аттракцион и игровая зона способствуют развитию креативности и вдохновляют на новые открытия.

Инновационный — мы внедряем последние технологии и интерактивные элементы, чтобы создать неповторимый опыт и постоянно обновляем пространство, чтобы оно оставалось интересным и современным.

Инклюзивный — "Веселый остров" приветствует всех без исключения, обеспечивая доступность и удобство для детей с ограниченными возможностями.

Наша главная фишка — мы не делаем различия между взрослыми и детьми: детей мы учим быть самостоятельными и ответственными, а взрослым позволяем чувствовать себя детьми. Ведь все локации в парке рассчитаны в том числе и на вес взрослого человека. Счастье, когда вместе – это наш девиз, наша миссия и наше призвание.

16 октября парку исполняется 7 лет – каким вы видите его будущее и что хотите сказать своим гостям?

Без сомнения, перед нами открывается будущее, полное перемен. Мир не стоит на месте, каждый день предоставляя новые перспективы для развлекательных активностей, которыми мы сможем удивить наших посетителей. Наша цель – создать развлекательную экосистему, где каждый найдёт что-то по душе.

Приезжайте к нам в парк 16 октября!Обещаем, будет весело и много нового — все, как вы любите. Увидимся на «Веселом острове».

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