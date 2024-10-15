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общество

77% новосибирцев недовольны количеством трудовых мигрантов в регионе

Фото: Сиб.фм

77% жителей Новосибирска и области выразили недовольство по поводу большого количества трудовых мигрантов в регионе.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, по данным опроса, проведенного в Новосибирской области, 77% горожан считают, что в регионе слишком много трудовых мигрантов. Показатель за этот вырос на 26%.

Особенно остро недовольство миграционными процессами наблюдается в сфере транспорта и логистики, автобизнеса, безопасности и строительства.

Однако 14% опрошенных считают, что число иностранных работников соответствует потребностям на рынке труда. Также 70% новосибирцев связывает привлечение мигрантов с их готовностью работать в условиях, в которых не хотят работать местные жители. 59% считают, что иностранцы соглашаются на более низкую зарплату.

29% респондентов считают, что мигрантов можно привлекать к выполнению неквалифицированных работ. А 25% опрошенных убеждены, что мигранты могут работать в любых областях, где наблюдается нехватка кадров. Однако 34% новосибирцев настроены категорически против трудоустройства мигрантов.

Напомним, что о магнитных бурях 15 и 16 октября рассказали новосибирцам.

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Нина Раневская
Журналист

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