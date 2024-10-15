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проиcшествия

Девушка из Новосибирской области погибла из-за камнепада на Алтае

Фото: Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

Туристическая группа из Новосибирской области попала под камнепад в Республике Алтай.

Тургруппа из Новосибирской попала под камнепад в Республике Алтай 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента погибла 18-летняя девушка из Бердска, еще двое получили травмы.

Камнепад произошел в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района.

До наступления темноты спасателям удалось эвакуировать одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы на встречу специалистам МЧС России. Её доставили в Акташскую больницу с травмой головы.

На данным момент на месте работают 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

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Дамир Трубников

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