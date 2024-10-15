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общество

Директора МКУ оштрафовали из-за ям на дорогах в Новосибирской области

Фото: прокуратура НСО

В Новосибирской области оштрафовали директора МКУ.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что руководителя управления благоустройства и хозяйственного обеспечения Татарска оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги и неисполнение требований прокурора.

По версии следствия, после проверки были обнаружены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин и колейности глубиной более 15 сантиметров.

В результате главу учреждения оштрафовали на 20 тысячи рублей, а также на две тысячи рублей за неисполнение требований прокурора.

Напомним, что прокуратура вынесла представление МУП «САХ» на переполненные мусорные баки в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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