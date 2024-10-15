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общество

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Фото: duma.gov.ru

Наказать могут вплоть до пожизненного лишения свободы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за вооружённый мятеж, вплоть до пожизненного лишения свободы. Документ предлагает дифференцировать ответственность в зависимости от роли и последствий мятежа.

За организацию или руководство мятежом наказание составит от 15 до 20 лет лишения свободы. Участие в мятеже будет караться сроком от 12 до 20 лет. Если мятеж привёл к тяжким последствиям, возможна пожизненная мера наказания.

Законопроект также предусматривает возможность освобождения от ответственности при добровольном содействии в предотвращении мятежа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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