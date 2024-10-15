Иван Довгаль назначен новым замминистром спорта Новосибирской области

В Новосибирской области назначили нового заместителя министра спорта.

В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области сообщили, что заместителем министра был назначен Иван Вячеславович Довгаль.

Биография

Иван Довгаль родился 21 марта 1989 года. Является мастером спорта России по стендовой стрельбе, с 2004 по 2010 годы входил в состав сборной России, дважды становился серебряным призером первенства Европы по стендовой стрельбе.

Иван Вячеславович закончил НГПУ, работал в МАУ «НЦВСМ». На протяжении 8 лет был директором областной спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта.

С 2011 по 2024 год работал в федерации стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской области в должности исполнительного директора, а после президентом федерации.