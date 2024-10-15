К выходным изменится погода в Новосибирске

В Новосибирске ожидается погода без осадков.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске ожидается до +5 градусов днем и до -3 ночью. Также подует слабый северо-западный ветер 1-6 метров в секунду.

16 октября днем поднимется температура воздуха до +6 градусов, а 17 октября ночью будет -4 градуса, днем — до +7.

Сильных перепадов температур и осадков пока в регионе не наблюдается.

Ранее Сиб.фм писал, что жителями Новосибирска рассказали, что нельзя делать в Куприянов день 15 октября