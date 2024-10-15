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общество

Календарь праздников на ноябрь 2024 года опубликовали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Стали известны праздники в ноябре-2024.

В ноябре текущего года всех россиян, в том числе и жителей Новосибирской области, ожидает немалое количество выходных дней.

Так, 4 ноября (понедельник) отмечается государственный праздник — День народного единства, из-за этого, согласно распоряжению правительства РФ, 2 ноября (суббота) будет сокращенным рабочим днем.

Выходные дни для сотрудников, работающих по графику 5/2, составят: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября.

Напомним, что жителями Новосибирска рассказали, что нельзя делать в Куприянов день 15 октября

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Валерия Митрохина
Журналист

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