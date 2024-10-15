Клиентам ВТБ Лизинг доступны специальные условия на автомобили EXEED 2024 года выпуска с выгодой до 1 460 000 рублей

ВТБ Лизинг совместно с официальным поставщиком EXEED в России предлагают специальные условия финансирования на премиальные автомобили 2024 года выпуска. В зависимости от выбранной клиентом модели и комплектации новой машины выгода достигает 1 460 000 рублей. Предложение действует до 30.11.2024 года.

Компактный кроссовер LX, доступный в версии 1.6T 7DCT Premium AWD, предлагается в лизинг с преимуществом 835 000 рублей, премиальный внедорожник TXL в исполнениях 1.6T 7DCT Prestige и 2.0T 8AT Flagship – 760 000 рублей и 770 000 рублей. Полноразмерный внедорожник VX в комплектации 2.0T 8AT President (7 мест) можно оформить в лизинг с максимальным преимуществом 1 460 000 рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать программу с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом или минимальным удорожанием. Компании на ОСН дополнительно могут вернуть до 20% НДС от стоимости договора лизинга, а также получить дополнительные преференции при оплате налога на прибыль до 20% за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы.

Так, флагман бренда VX в комплектации 2.0T 8AT President (7 мест) с рекомендованной розничной стоимостью 6 750 000 рублей можно оформить в лизинговой компании с учётом специальных условий за 5 290 000 рублей. При авансе 20% и сроке лизинга 7 лет ежемесячный платёж по договору лизинга составит 118 202 рублей. При этом дополнительно за счёт налоговых льгот клиент дополнительно может сохранить более 3 600 000 рублей.*

EXEED TXL (комплектация 2.0T 8AT Flagship) за счёт выгоды доступен в лизинг за 3 890 000 рублей (рекомендованная розничная стоимость 4 660 000 рублей). При авансе 20% и сроке лизинга 7 лет ежемесячный платеж за пользование автомобилем составит 86 919 рублей. За счёт налоговых льгот в бюджет предприятия за весь срок финансовой аренды можно вернуть более 2 600 000 рублей.*

EXEED — премиальный бренд автоконцерна Chery. Стильные, качественные и надёжные автомобили произведены согласно высоким стандартам качества. Автопроизводитель предоставляет 7 лет или 200 000 км пробега гарантии на все модели марки. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за прошедшие девять месяцев 2024 года в России было продано 33 324 автомобилей марки EXEED, что на 12,4% больше в сравнении с январём-сентябрём 2023 года. Автомобили EXEED занимают лидирующие позиции на рынке и входят в топ-10 самых популярных марок.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей EXEED юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

*Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Налоговые льготы доступны компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 15.10.2024.

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