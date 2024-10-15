Лизинговая компания поставит пятивагонные составы для новосибирского метро

СберЛизинг (компания-партнер Сбера) подписал пятилетний контракт с МУП «Новосибирский метрополитен» на поставку трех пятивагонных составов метро. Вагоны разработаны и произведены АО «Метровагонмаш» специально для Новосибирска.

Поставщиком выступит ООО «ТМХ Городской транспорт». Обе компании входят в группу «Трансмашхолдинг», которая является лидером в России по производству подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта. Поставка всех 15 вагонов по контракту должна завершиться до 1 квартала 2026 года.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«В 2022 году мы дали старт масштабной реновации парка городского транспорта. По разным программам, в том числе, в рамках нацпроекта, закуплены современные троллейбусы, автобусы, трамваи. Часть закупок, например, 200 троллейбусов, приобретали вместе с лизинговой компанией. Спасибо нашим партнёрам за эту работу, которая теперь продолжается уже в части обновления вагонного парка Новосибирского метрополитена».

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Банк в регионе вместе с региональной и муниципальной властью последовательно реализует проекты модернизации всей системы общественного транспорта. И, конечно, новосибирское метро занимает в этом ряду особенное место как единственная действующая подземка за Уралом. Очень важно, что планируется поставка именно полноценных пятивагонных составов метрополитена. Ведь именно на такую длину состава рассчитаны платформы станций метро в Новосибирске. Это значит, что метрополитен в городе станет еще более комфортным».

Антон Миронов, директор Сибирского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

«Это очень важный в социальном плане проект — в городах-миллионниках основной пассажиропоток приходится на метро, и его значимость в жизни города сложно переоценить. В первую очередь хотел бы адресовать слова благодарности губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву за поддержку проекта. Регион уделяет повышенное внимание проблематике общественного транспорта — так планируется, что до 2030 года должны быть обновлены все 19 составов метро, которые сейчас эксплуатируются в Новосибирске».