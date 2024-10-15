Мамы и папы плакали. В Новосибирске проводили в армию первых призывников осени 2024 года

15 октября у стен военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов проводили молодых сибиряков, которые были призваны на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте событий.

Мероприятие началось в восемь утра, тогда к зданию стали подходить парни, их родственники и друзья. Всего на службу направились 20 призывников из двух районов.





Галина Заева, мать 20-летнего Михаила, который скоро станет солдатом, поделилась своими переживаниями с корреспондентом Сиб.фм. Она рассказала, что испытывает тревогу за сына, но при этом понимает, что он сам принял осознанное решение служить.

«У меня обычные ощущения, ничего такого. С семьей расставаться не страшно. Перед службой не читал про армию, так спокойнее», — поделился призывник Михаил.

Сибиряк решил пойти в армию после окончания колледжа. Михаил сообщил, что не знает, в какой воинской части будет проходить службу, и полагается на удачу.





На мероприятии присутствовал военный комиссар Дзержинского и Калининского районов Сергей Гринченко. Он сообщил, что осенний призыв молодых людей на военную службу продолжается. Россияне призываются на один год для прохождения службы на территории страны, за исключением новых присоединенных субъектов.



«У нас традиционно проблем никаких нет. Все ребята приходят своевременно, организованно. В нашей молодежи высокий патриотизм, они идут с желанием служить. Очень мало отказников и также тех людей, которые по старинке пытаются откосить от армии», — объяснил военный комиссар.



Он добавил, что нынешние условия в армии значительно отличаются от тех, что были 20–30 лет назад. По его словам, юных новобранцев ждут теплые казармы, горячая вода, трехразовое полноценное питание, качественная медицина.

«Ребята, которые попадут в учебные центры, будут подготавливаться по военно-учебным специальностям. Они смогут стать механиками-водителями, операторами, наводчиками», — прокомментировал Сергей Гринченко.

В ходе беседы с родителями комиссар рассказал, что для молодых людей этот год пролетит быстро. Он также сообщил, что если кого-то из них направят служить в область, то родители и друзья смогут приехать на присягу.

На отправление приехал протоиерей Сергий Коновалов, настоятель Успенской церкви в Новосибирске.



«Конечно, хотелось бы пожелать ребятам хорошей службы. Легкой службы не бывает. Это наше будущее, защитники нашего Отечества. И уже не первый раз мы провожаем ребят в армию», — сказал настоятель.



После напутственных слов от глав районных администраций Константина Соболева и Германа Шатула, военного комиссара, юные сибиряки выстроились в шеренгу, а батюшка окропил их святой водой.





Наконец пришла пора прощаться с ребятами, потому что их автобус уже был готов к отправлению. Среди всеобщего шума можно было услышать плач матерей, а на лицах отцов застыли скупые мужские слезы.





Однако парни, которым предстояло расстаться с родными на целый год, держались мужественно. Они не плакали и не унывали, а лишь улыбались и успокаивали своих близких.





Уточним, что с 1 октября до конца года проводится осенний призыв граждан на военную службу.