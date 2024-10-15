Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу завершить ремонт трамвайных путей на улице Мира в ближайшие дни

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на аппаратном совещании с главами районных администраций и руководителями структурных подразделений мэрии поручил в ближайшие дни завершить перекладку трамвайных путей на ул. Мира и возобновить движение трамваев.

«Мы начали комплексный ремонт ул. Мира – перекладываем трамвайные пути, а вместе с ними обновляем проезжую часть, тротуары, бордюры, обустраиваем «венские платформы». Объект разбит на два этапа: первый должен быть завершён в октябре текущего года, второй – в следующем году. По первому этапу работы затягиваются, мы получаем много нареканий от жителей. Ставлю задачу перед департаментом транспорта – разобраться со сложившейся ситуацией, поторопить подрядчика, чтобы до 20 октября первый этап был закончен и движение трамваев было возобновлено».

Как доложил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Валерий Жарков, ремонт дорожного полотна, тротуаров, трамвайных путей на ул. Мира ведёт подрядная организация ООО «Перлит-Строй». На сегодня полностью выполнен демонтаж старых трамвайных путей, уложено 3 240 из 3 630 пог. м новой рельсошпальной решётки, продолжаются работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона на проезжей части и покрытия на тротуарах. Отставание от графика связано с внесением изменений в проектно-сметную документацию. Новый срок завершения первого этапа – 20 октября.

В следующем году на трамвайных путях уложат плитку и выведут их на один уровень с дорожным полотном, установят дорожные знаки и светофоры, нанесут разметку. Также в 2025 году будут обустроены «венские платформы». Они представляют собой возвышения, соединяющие остановочную платформу и тротуар для безопасной посадки и высадки пассажиров.