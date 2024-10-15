На VII Агрофоруме в Новосибирской области обсудят вопросы продовольственной безопасности

В регионе готовятся к VII Агрофоруму.

В период с 6 по 8 ноября 2024 года при поддержке правительства Новосибирской области состоится крупнейший в стране агропродовольственный форум, в ходе которого будет проведен анализ результатов текущего аграрного сезона и намечены планы на будущий сельскохозяйственный год.

Известно, что программа VII Агропродовольственного форума включает в себя более 25 мероприятий, которые отражают ключевую задачу: «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности».

Также в центре внимания окажется внедрение практических решений в области информационных технологий, использование беспилотников и искусственного интеллекта в агросекторе.