82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
15 октября, 17:43
пробки
7/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
82.99% -1.1
сегодня
15 октября, 17:43
пробки
7/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
сегодня 15:16
общество

На VII Агрофоруме в Новосибирской области обсудят вопросы продовольственной безопасности

Фото: Правительство Новосибирской области

В регионе готовятся к VII Агрофоруму.

В период с 6 по 8 ноября 2024 года при поддержке правительства Новосибирской области состоится крупнейший в стране агропродовольственный форум, в ходе которого будет проведен анализ результатов текущего аграрного сезона и намечены планы на будущий сельскохозяйственный год.

Известно, что программа VII Агропродовольственного форума включает в себя более 25 мероприятий, которые отражают ключевую задачу: «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности».

Также в центре внимания окажется внедрение практических решений в области информационных технологий, использование беспилотников и искусственного интеллекта в агросекторе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в