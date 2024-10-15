Новосибирец Поздняков уходит с поста президента ОКР: что это означает

Станислав Поздняков, занимавший должность президента Олимпийского комитета России (ОКР) с мая 2018 года, объявил об отставке за два дня до открытия форума «Россия — спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября 2024 года в Уфе.

Этот форум традиционно объединяет ведущих специалистов в области спорта и сопровождается заседанием Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом пишет «Спорт Экспресс».

Станислав Поздняков возглавлял ОКР более пяти с половиной лет. Его руководство пришлось на сложный период для российского спорта. Официальной причиной его отставки названы «экономические предпосылки» и необходимость «оптимизации, вызванной новыми геополитическими вызовами». Эти факторы потребовали пересмотра работы спортивных организаций страны, что и стало основой для принятия решения об отставке.

Заявление Позднякова будет рассмотрено на заседании исполкома ОКР, которое назначено на 7 ноября 2024 года. Предполагается, что выборы нового руководителя Олимпийского комитета России состоятся в декабре. Пока имя возможного преемника не объявлено. Эксперты ожидают, что на должность могут претендовать представители как спортивной, так и государственной элиты.

На посту президента ОКР Позднякову пришлось решать множество задач в условиях внешнего давления на российский спорт. Во время его работы российские спортсмены были лишены права выступать под национальным флагом на нескольких Олимпийских играх — в Токио (2021) и Пекине (2022), что стало следствием санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). После начала специальной военной операции в 2022 году российские спортсмены практически полностью потеряли возможность участвовать в международных соревнованиях, что также осложнило работу ОКР.

Несмотря на эти трудности, Поздняков активно поддерживал российских спортсменов, добивался выплат компенсаций для тех, кто не смог принять участие в Олимпиадах из-за санкций, и продолжал работу по развитию национального спорта. Однако ряд его публичных заявлений, включая резкую критику российских спортсменов, которые были готовы участвовать в Олимпиаде без флага, вызвали неоднозначную реакцию в спортивном сообществе.

Предполагается, что кадровые перестановки в ОКР связаны с необходимостью централизации управления спортом в условиях новых геополитических вызовов.