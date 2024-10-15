Новосибирские специалисты создали «умные урны»

Студентки из Новосибирска разработали «умные урны» с бонусами для людей.

В пресс-службе Сибирского университета геосистем и технологий сообщили, что студентки вуза создали проект «CleanCity», который основывается на умных урнах.

По словам специалистов, человек выбрасывает любой мусор в урну, а за это получает бонусы в виде скидок, акций, купонов в магазин или кафе.

Умные урны планируют разместить в местах с большой проходимостью.

Проект уже поддержали в Фонде содействия инновациям и мэрии Новосибирска.

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