Новосибирский суд оставил в силе приговор экс-главе клиники Мешалкина Караськову

Защита пыталась обжаловать приговор Центрального районного суда Новосибирска.

Новосибирский областной суд 15 октября рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова, его супруги Ирины Бойцовой и двух предпринимателей, осуждённых за растрату и отмывание денег.

Защита просила оправдать подзащитных и переквалифицировать обвинение, однако суд оставил приговор Центрального районного суда без изменения.

Караськов был приговорён к 3,5 годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей, его супруга — к 3 годам колонии и штрафу 500 тыс. рублей.