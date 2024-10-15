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общество

Новосибирский суд оставил в силе приговор экс-главе клиники Мешалкина Караськову

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Защита пыталась обжаловать приговор Центрального районного суда Новосибирска.

Новосибирский областной суд 15 октября рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова, его супруги Ирины Бойцовой и двух предпринимателей, осуждённых за растрату и отмывание денег.

Защита просила оправдать подзащитных и переквалифицировать обвинение, однако суд оставил приговор Центрального районного суда без изменения.

Караськов был приговорён к 3,5 годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей, его супруга — к 3 годам колонии и штрафу 500 тыс. рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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