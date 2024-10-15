Новосибирцы оценили справедливую стоимость платной медицины

Большинство жителей Новосибирска предпочитают коммерческие клиники медицине по ОМС и удовлетворены качеством платных услуг больше, преимущественно за счет более высокого уровня сервиса, но платить значительные суммы за частную медицину не готовы. Две трети новосибирцев считают справедливой стоимостью приема у врача в коммерческой клинике максимум 3 тыс. руб. К таким выводам пришла Группа Ренессанс страхование (RENI), опросив свыше 1,2 тыс. тысяч россиян по всей стране, включая жителей Новосибирска.

Новосибирцы обращаются за медицинской помощью достаточно часто: в частности, 24% — несколько раз в год, а 13% — ежемесячно. Большинство (46%) лечатся как в рамках ОМС, так и пользуются услугами частных клиник. Причем почти треть обращаются туда с той же периодичностью, что и в бесплатные, а каждый пятый предпочитает исключительно негосударственную медицину.

Жители Новосибирска в целом удовлетворены качеством платной медицины. Половина респондентов полагает, что оно в той или иной степени выше, чем в рамках ОМС. А более четверти считают, что качество частной медицины значительно выше. В то же время нельзя утверждать, что остальная половина недовольна «бесплатной» медициной. Более трети респондентов (40%) считают, что качество медицины по ОМС и коммерческих услуг сопоставимо, а 11% опрошенных оценивают качество услуг по ОМС выше платных.

«Есть вариант добровольного медицинского страхования, при котором застрахованный по ДМС оплачивает только небольшую часть стоимости медицинских услуг (франшизу, которая составляет обычно не более 15-20% от полной стоимости услуг клиники). Такие программы востребованы, поскольку их стоимость ниже, а качество наполнения такое же как у обычных программ ДМС,» — говорит управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Ключевые причины, по которым новосибирцы предпочитают платить за медицинские услуги, — более высокий уровень сервиса и проявление заботы о пациентах (35%), наличие у врачей возможности уделить больше времени пациенту (31%) и более высокая квалификация врачей (так считают 16% опрошенных).

В то же время платить значительные суммы за медицинские услуги новосибирцы не готовы. Абсолютное большинство (84%) оценили «справедливую» стоимость приема врача в частной клиники, вне зависимости от специализации, максимум в 5 тыс. руб. Две трети опрошенных назвали справедливой стоимостью приема у врача в коммерческой клинике максимум 3 тыс. руб.