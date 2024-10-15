Опрос: треть сибиряков готовы доверить «умному холодильнику» заказ еды

Каждый восьмой сибиряк (11%) не против позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услуги. Это показал опрос ВТБ, проведенный к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Половина сибиряков (50%) готовы разрешить ИИ-алгоритмам анализировать их привычки и состояние здоровья и участвовать в покупках для обеспечения здорового образа жизни. При этом, 38% респондентов планируют прислушиваться к ИИ-рекомендациям, но не готовы к тому, чтобы алгоритмы блокировали какие-либо покупки. А 42% заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов.

Треть опрошенных сибиряков (33%) сообщили, что хотели бы пользоваться «умным холодильником», который мог бы самостоятельно покупать заканчивающиеся продукты. 22% из них готовы, чтобы холодильник мог при этом ограничивать рацион. Но 49% респондентов предпочитают, чтобы их холодильник всегда оставался «аналоговым», лишенным возможности каких-либо покупок и контроля рациона владельца.

«Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др.», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Опрос проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.