Опубликованы народны приметы на 15 октября: что запрещено делать в этот день

15 октября по народному календарю отмечается Куприянов день, посвящённый двум православным святым мученикам Куприяну (Киприану) и Устинье (Иустине).

Считалось, что они защищают от колдовства и злых духов. По народным верованиям, если не вознести молитву святым в этот день, можно подвергнуться влиянию бесов.

Приметы погоды на 15 октября

Если погода ясная, то облака не появятся на небе в течение нескольких недель.

Ветер с севера предвещает ранние заморозки, с юга — более долгое тепло.

Иней на траве — к скорым заморозкам.

Если мухи не заснули, будет тепло.

Круг вокруг Луны — признак ухудшения погоды.

Что можно делать 15 октября

В этот день было принято сажать овощи на зиму, такие как свёкла, морковь, петрушка и щавель. Также в народе считалось важным защитить дом от злых сил, для чего произносили молитвы и поливали углы дома водой. Среди домашних дел рекомендовались рукоделие для девушек и мелкий ремонт для юношей. Вечер принято проводить в кругу семьи.

Что нельзя делать 15 октября

Ссориться и обижать других.

Употреблять алкоголь.

Носить яркую одежду.

Выходить из дома с крупной суммой денег.

Впускать в дом незнакомцев.

Давать обещания, которые сложно будет выполнить.