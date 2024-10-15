Опубликованы народны приметы на 15 октября: что запрещено делать в этот день

15 октября по народному календарю отмечается Куприянов день, посвящённый двум православным святым мученикам Куприяну (Киприану) и Устинье (Иустине).
Считалось, что они защищают от колдовства и злых духов. По народным верованиям, если не вознести молитву святым в этот день, можно подвергнуться влиянию бесов.
Приметы погоды на 15 октября
Если погода ясная, то облака не появятся на небе в течение нескольких недель.
Ветер с севера предвещает ранние заморозки, с юга — более долгое тепло.
Иней на траве — к скорым заморозкам.
Если мухи не заснули, будет тепло.
Круг вокруг Луны — признак ухудшения погоды.
Что можно делать 15 октября
В этот день было принято сажать овощи на зиму, такие как свёкла, морковь, петрушка и щавель. Также в народе считалось важным защитить дом от злых сил, для чего произносили молитвы и поливали углы дома водой. Среди домашних дел рекомендовались рукоделие для девушек и мелкий ремонт для юношей. Вечер принято проводить в кругу семьи.
Что нельзя делать 15 октября
Ссориться и обижать других.
Употреблять алкоголь.
Носить яркую одежду.
Выходить из дома с крупной суммой денег.
Впускать в дом незнакомцев.
Давать обещания, которые сложно будет выполнить.