Основу продовольственной безопасности рассмотрят на VII Агрофоруме Новосибирской области

«С каждым годом мы наблюдаем рост популярности данного мероприятия, так как здесь созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями продвижения новейших товаров и услуг в сфере АПК, для формирования стратегических инициатив в области государственной политики по поддержке сельского хозяйства, выработки механизмов стабильного развития агропромышленного комплекса», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Деловая программа VII Агропродовольственного форума выстроена в более чем 25 деловых мероприятиях, которые отражают основную цель: «Технологическое лидерство – основа продовольственной безопасности». Особое внимание будет направлено на реализацию практических решений в информационных системах, применения беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта в аграрной сфере.

Содержание предстоящего Агрофорума отражает комплексные научно-практические решения для функционирования АПК с учетом вызовов текущего агросезона: негативное влияние природно-климатических изменений, дальнейшее совершенствование агроприемов для ресурсосбережения и получения качественного урожая, формирование достаточной кормовой базы за счет гибкости севооборотов, получение конкурентоспособной продукции и построение цепей сбыта.

Форум объединит представителей органов власти, российских производителей, поставщиков техники, материалов и оборудования для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, управленцев и специалистов предприятий АПК, фермерских хозяйств Сибири и Дальнего Востока, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, ведущих экспертов и учёных.

Одновременно с агропродовольственным форумом состоится крупнейшая международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Мероприятия пройдут на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». Вход для посетителей выставки и форума свободный. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте форума или сайте Сибирской аграрной недели.