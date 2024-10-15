Стало известно, в каком возрасте сибиряки чаще всего оформляют самозанятость

Согласно данным, собранным аналитиками Сибирского банка Сбера, каждый третий самозанятый зарегистрировался в этом качестве в возрасте от 35 до 45 лет, еще четверть сделали это между 25 и 35 годами.

В том числе по этим причинам данный налоговый режим использует молодежь – около 15% самозанятых Сибири находятся в возрасте от 18 до 25 лет.

Примерно такая же доля у граждан возраста 45-55 лет. Доля предпенсионеров и пенсионеров (55+) – почти 9% самозанятых сибиряков. Наименьшую доли составляют несовершеннолетние – всего 0,6%.

В территориальном плане разброс в количестве самозанятых достаточно велик. Самая большая доля самозанятых среди молодежи до 25 лет наблюдается в Томской области – 22%. А еще в Сибири есть регион, где больше 40% самозанятых приходится на возрастную группу «25 – 35 лет». Это Тыва.

В абсолютных величинах больше всего самозанятых в Новосибирской области, Красноярском крае, Алтайском крае, Кузбассе и Омской области.

Напомним, что «налог на самозанятых», он же налог на профессиональный доход, заработал в Новосибирской и Омской областях с начала 2020 года, а в следующем году распространился на все российские регионы. Новая форма налогообложения должна была решить несколько задач: частично заменить отмененный ЕНВД, вывести работающих «в серую» частников и микропредприятия, а также дать гражданам возможность провести «тест-драйв» бизнеса без дополнительных обязательств и разрешений.

Среди преимуществ НПД обычно выделяют простоту регистрации (это можно сделать полностью онлайн, через сервис «Мой налог», «Госуслуги» или приложение банка), отсутствие налоговой и бухгалтерской отчетности, низкие ставки (4-6%), широкий список видов деятельности (около 150 отраслей ОКВЭД), отсутствие обязательных взносов в СФР.