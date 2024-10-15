Ученые из Новосибирска выяснили, что зерновая диета снижает риск развития рака

В Новосибирске ученые придумали хлеб против рака.

Как сообщают в пресс-службе официального издания СО РАН «Наука в Сибири», новосибирские ученые выяснили, что пшеница, которая богата антоцианами, помогает в борьбе с раковой опухолью.

Известно, что рак легких является одной из ведущих причин смертности, по этой причине эксперты считают, что треть подобных случаев можно предотвратить с помощью функционального питания. Рекомендуется включить в рацион овощи и фрукты, особенно темные ягоды и плоды, содержащие антоцианы, а также зерновые культуры, например, фиолетовую пшеницу.

Исследования на мышах показали, что употребление зерна с высоким содержанием антоцианов замедляет деление клеток и снижает риск развития опухолей. Это связано с подавлением белков, ответственных за рост раковых клеток, и усилением аутофагии — процесса очищения их от поврежденных элементов.

По словам доктора биологических наук Марии Тихоновой, ученые ФИЦ ИЦиГ СО РАН уже создали экспериментальный хлеб с антоцианами и разработали технологию селекции сортов пшеницы, обогащенных этими полезными веществами.

Напомним, что в Новосибирск поступит оборудование для сборки термоядерного реактора