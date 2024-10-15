В Госдуме заговорили о мобилизации в России

Депутат Госдумы заявил, что новой волны мобилизации не будет.

Депутат Государственной думы Андрей Картаполов часто получает вопросы, касающиеся мобилизационных мероприятий.

Так, на днях Картаполов объяснил заложенные в бюджет 50 миллиардов рублей на мобилизационные мероприятия в России. Их планируют освоить за три года.

«Средства выделяются в общем и в целом под мобилизационные мероприятия. Но это плановые мероприятия, совершенствование системы мобилизационного развертывания государства в целом. Мобилизации граждан не планируется», — прокомментировал депутат в интервью RTVI.

Он отметил, что мобилизационная подготовка нужна стране, если учитывать международную повестку и регулярные вызовы от недружественных стран.

Данные средства, по его словам, должны будут распределены по назначению, однако это не повлечет за собой новой волны мобилизации.

Напомним, что в Новосибирске проводили в армию первых призывников осени 2024 года.