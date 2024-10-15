В Новосибирске 20 октября на улицу Мира вернутся трамваи

Трамваи вернутся на улицу Мира 20 октября в Новосибирске.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что первый этап комплексного ремонта улицы Мира должны завершить уже к 20 октября 2024 года.

Известно, что сейчас в Кировском районе модернизируют трамвайный путь, ремонтируют проезжую часть и тротуары.

«К сегодняшнему дню подрядчик «Перлит-Строй» уложил 3240 погонных метров нового трамвайного пути из 3630 погонных метров. К 20 октября планируется запустить движение трамваев по обновленным путям», — прокомментировал начальник городского управления автодорог Валерий Жарков.

Напомним, что еще одну полосу закроют на Димитровском мосту в Новосибирске