В Новосибирске и области расширят поддержку волонтерам, помогающим бойцам СВО

В Новосибирской области планируется расширить поддержку волонтерам, участвующим в помощи бойцам специальной военной операции.

Этот вопрос обсудили на заседании Президиума Совета муниципальных образований, посвященном развитию волонтерского движения.

Губернатор Андрей Травников отметил, что благодаря усилиям волонтеров удалось отправить около 300 двадцатитонных фур с гуманитарной помощью в 2024 году.

Он подчеркнул, что важно увеличивать поддержку волонтеров, чтобы привлечь больше людей к этой деятельности, что способствует общей победе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Андрей Травников поставил задачу по расширению поддержки волонтерского движения в муниципальных образованиях области.