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общество

В Новосибирске мальчику сломали ребро после шуточного спарринга

Фото: pixabay.com/cre8tivehome0

Школьник пострадал после потасовки с одноклассником в Новосибирске.

В Новосибирске произошел инцидент, в результате которого пятоклассник получил травму после драки с одноклассником. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск в эфире», конфликт произошел возле школы №220 в Октябрьском районе.

По словам очевидцев, все началось с того, что один из мальчиков бросил рюкзак своего одноклассника в кусты, а затем нанес ему удар локтем в ребро, в результате чего ученик получил ушиб грудной клетки.

Директор школы подтвердила информацию о происшествии и уточнила, что оба мальчика являются друзьями и учатся в параллельных классах. На данный момент пострадавший находится на больничном.

Инцидентом заинтересовались в Следственном управлении Следственного комитета России по региону. Проводится проверка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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