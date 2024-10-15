В Новосибирске начался суд над 15-летней девочкой, изрезавшей подругу в лесу из-за её красоты

В Новосибирске школьница не признает вины после покушения на убийство своей одноклассницы в лесу.

В Новосибирском районном суде начался суд над 15-летней школьницей, которая год назад напала на свою подругу в лесу в поселке Кудряшовский.

Известно, что обвиняемую признали вменяемой после психиатрической экспертизы, однако своей вины она не признает.

20 сентября 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и отправила дело в суд. Алёне грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 1 октября 2023 года в поселке Кудряшовский. Две школьницы, Даша и Алёна (имена изменены), долгое время дружили и учились в одной школе, но Алёна завидовала внешности своей подруги. Под предлогом прогулки она заманила Дашу в лес, где в ходе конфликта извлекла канцелярский нож и нанесла ей несколько ударов.

Несмотря на тяжелые травмы, жертве удалось вызвать экстренные службы. Вскоре девочку нашли, а Алёна была задержана в тот же день. В ходе допроса она призналась, что хотела отомстить за красоту подруги.

По данным следствия, Алёна готовила нападение два года. Врачи, прибывшие на место происшествия, были шокированы увиденным; пострадавшая рассказала о том, что Алёна слизывала кровь с её лица.

Даша провела полтора месяца в больнице и сейчас проходит длительную реабилитацию. Врачи рекомендуют ей пластическую операцию из-за полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Несмотря на просьбы следствия о заключении под стражу, суд отправил Алёну под домашний арест. Психиатрическая экспертиза выявила у неё расстройство личности, но это её не освободило от ответственности.

На момент разбирательств Алёна продолжала обучение на заочной форме. Психотерапевт Игорь Лях отметил Сиб.фм, что внутренние конфликты и давление сверстников могли стать причиной агрессивного поведения девочки.

Напомним, несовершеннолетний погиб на заводе в Новосибирске.