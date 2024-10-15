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Авто

В Новосибирске образовалась пробка на выезде микрорайона Родники

Фото: Сиб.фм, 2ГИС, Tg-канал "Новосибирск с огоньком"

Пробку на выезде с Родников заметили новосибирцы.

Сегодня днем, 15 октября 2024 года, на выезде жилого микрорайона Родники в Калининском районе Новосибирска местные жители встали в пробку.

По карте 2ГИС можно заметить, как со стороны улицы Фадеева и Учительской затруднено движение.

Фото В Новосибирске образовалась пробка на выезде микрорайона Родники 2

Также, в Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” сообщили, что сейчас в пробке стоят и на Мочищенском шоссе.

Подписчики сообщают, что там произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля.

Фото В Новосибирске образовалась пробка на выезде микрорайона Родники 3

Напомним, что в Новосибирске подросток на электросамокате сбила пешехода

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Валерия Митрохина
Журналист

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