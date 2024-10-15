В Новосибирске образовалась пробка на выезде микрорайона Родники

Пробку на выезде с Родников заметили новосибирцы.

Сегодня днем, 15 октября 2024 года, на выезде жилого микрорайона Родники в Калининском районе Новосибирска местные жители встали в пробку.

По карте 2ГИС можно заметить, как со стороны улицы Фадеева и Учительской затруднено движение.

Также, в Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” сообщили, что сейчас в пробке стоят и на Мочищенском шоссе.

Подписчики сообщают, что там произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля.

Напомним, что в Новосибирске подросток на электросамокате сбила пешехода