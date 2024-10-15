В Новосибирске продолжают устраивать взрывы в жилых кварталах

Подростки устраивают взрывы в Октябрьском районе Новосибирска.
По данным Telegram-канала “Инцидент Новосибирск”, подростки пугают жителей Октябрьского района неизвестными взрывами.
«Взрывы были такой силы, что дребезжали окна, подпрыгивал дом», — описывают звуки очевидцы.
В комментариях под постом Telegram-канала люди разделились на два лагеря — некоторые считают, что это обычные игры детей, другие же уверены, что следует подключить полицию, так как звуки пугают их.
В результате на место происшествия были вызваны правоохранительные органы.