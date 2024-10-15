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общество

В Новосибирске продолжают устраивать взрывы в жилых кварталах

Фото: скриншот видео

Подростки устраивают взрывы в Октябрьском районе Новосибирска.

По данным Telegram-канала “Инцидент Новосибирск”, подростки пугают жителей Октябрьского района неизвестными взрывами.

«Взрывы были такой силы, что дребезжали окна, подпрыгивал дом», — описывают звуки очевидцы.

В комментариях под постом Telegram-канала люди разделились на два лагеря — некоторые считают, что это обычные игры детей, другие же уверены, что следует подключить полицию, так как звуки пугают их.

В результате на место происшествия были вызваны правоохранительные органы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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