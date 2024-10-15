В Новосибирске рассказали, когда начнутся осенние каникулы

Образовательные организации вправе самостоятельно определять сроки начала и окончания каникул.

В большинстве учебных заведений региона осенние каникулы начнутся в понедельник, 28 октября, и продлятся до 4 ноября включительно. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии города.

Образовательные организации вправе самостоятельно устанавливать даты каникул, при этом их продолжительность должна быть не менее 7 календарных дней.

Для уточнения сроков каникул можно обратиться к информации, размещённой на официальных сайтах учебных заведений в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Образование» — «Календарный учебный график», сообщает VN.ru.