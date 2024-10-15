В Новосибирске жители написали коллективную жалобу в прокуратуру из-за вырубки деревьев на Урицкого

Местные жители направили коллективное обращение в прокуратуру Новосибирской области с требованием проверить законность массовой вырубки деревьев на улице Урицкого.

В обращении указано, что с середины сентября было снесено более 200 деревьев, включая ясени, вязы, кедры и сосны. Жители отмечают, что деревья были здоровыми, без признаков аварийности.

На место вырубки вызывали полицию, но рабочие не смогли предоставить документы, подтверждающие необходимость вырубки или порубочный билет. Рабочие пояснили, что действуют по контракту, заключенному мэрией с ИП Ащеулов А.В. на сумму 590 тысяч рублей. Контракт предусматривает вырубку 170 аварийных деревьев в Железнодорожном районе.

Юрист Евгений Митрофанов сообщил, что контракт был заключен без проведения торгов, а снесенные деревья не были признаны аварийными согласно актам оценки зеленых насаждений.