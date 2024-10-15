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общество

В Новосибирской области достроили новую поликлинику в Оби

Фото: Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области

В городе Обь Новосибирской области на улице Геодезическая, 27 завершено строительство новой поликлиники, рассчитанной на 550 посещений в смену.

Объект возведён в соответствии с действующими нормами и требованиями. Он стал частью программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Поликлиника состоит из трёх четырёхэтажных блоков, оснащена лифтами и подъёмными платформами для маломобильных граждан. Территория благоустроена. Помещения оборудованы современным медицинским оборудованием.

Открытие ожидается после итоговой проверки и получения медицинской лицензии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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