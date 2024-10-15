В Новосибирской области достроили новую поликлинику в Оби

В городе Обь Новосибирской области на улице Геодезическая, 27 завершено строительство новой поликлиники, рассчитанной на 550 посещений в смену.
Объект возведён в соответствии с действующими нормами и требованиями. Он стал частью программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Поликлиника состоит из трёх четырёхэтажных блоков, оснащена лифтами и подъёмными платформами для маломобильных граждан. Территория благоустроена. Помещения оборудованы современным медицинским оборудованием.
Открытие ожидается после итоговой проверки и получения медицинской лицензии.
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