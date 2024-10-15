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недвижимость

В Новосибирской области упали продажи жилья почти на 25%

Фото: Pexels.com

По продажам квартир и индивидуальных домов Новосибирская область откатилась на уровень 2022 года.

В Новосибирской области с января по октябрь 2024 года было зарегистрировано около 50 тысяч сделок купли-продажи жилья, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Региональное управление Росреестра отмечает, что по продажам квартир и домов область вернулась на уровень 2022 года, с разницей в 5%. Основной причиной снижения стал отмена программы льготной ипотеки в июле.

Однако в сентябре зарегистрировано 8,5 тысяч ипотек — на 32% больше, чем в августе. Новосибирская область лидирует в Сибири по сделкам с жильем в новостройках, занимая 49% рынка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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